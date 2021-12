Fisco: entro martedì si paga rottamazione ter-saldo stralcio

Condividi l'articolo

Ancora pochi giorni per mettersi in regola con la pace fiscale. Entro martedì prossimo 14 dicembre bisognerà infatti pagare le rate 2020 e 2021 non pagate grazie allo stop deciso per la pandemia. Per il 2021 il versamento sarà in un’unica rata (sono 4 le scadenze saldate da saldare). Questo per effetto della miniproroga di 9 giorni (da fine novembre 5 giorni di tolleranza più i 9 della proroga fino a martedì prossimo) decisa con il decreto fiscale. In parlamento sono però molte le ‘spinte’ ad una riapertura della ‘pace’ che, secondo alcuni, dovrebbe ricomprendere anche chi saltasse quest’ultima scadenza. Si chiede anche, come Fi, una proroga ‘selettiva’. Ma c’è anche chi, come ad esempio la Lega attraverso Matteo Salvini, chiede di rottamare tutte le cartelle. L’argomento è comunque al centro dei lavori parlamentari sulla manovra, come ha assicurato di recente il viceministro all’Economia, Laura Castelli.



