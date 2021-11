Fisco, ok Camera a compensazione dei crediti maturati dalle imprese

Condividi l'articolo









Primo via libera unanime dell’Aula della Camera alla proposta di legge che innova il sistema di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Il provvedimento, approvato a Montecitorio 393 con voti a favore e nessun contrario, passa al Senato.

Il testo abroga la disciplina della cosiddetta compensazione provvisoria. Estende la possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, derivanti da prestazioni professionali.

Con riferimento alla tempistica si specifica che le disposizioni in materia di crediti compensabili si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.



