Fisco, Salvini: chi dice che il taglio delle tasse non è una priorità è un cretino

“C’è qualcuno che riesce perfino a dire che la priorità non è abbassare le tasse. È cretino, perché evidentemente ha 10 milioni di euro in tasca. Ma abbassare le tasse è una priorità mia, della Lega e del governo“. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. “Come fai – ha aggiunto – a dire che la flat tax, le opere pubbliche e il ponte sullo stretto non sono le priorità? Non occorre uno scienziato”.

La riforma fiscale varata dal governo, spiega il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, punta a premiare “le imprese virtuose” e a “semplificare” la complessità della normativa fiscale. “Pur nei limiti delle risorse da distribuire” il primo principio che ha ispirato il governo è che “il di più prodotto deve essere tassato di meno, così da far diventare i bravi migliori”, ha detto Giorgetti. Si tratta di “un incentivo alle imprese virtuose, anche a quelle che possono diventarlo, e non solo, un incentivo vero per ogni agire economico”.

Il secondo intento – ha aggiunto il ministro – è semplificare, per consentire a tutti di fare meglio il proprio mestiere. “Con la riforma fiscale abbiamo cercato di premiare il meglio, nonostante i limiti delle risorse“, sottolinea Giorgetti intervenendo alla cerimonia di giuramento degli allievi dell’Accademia della Guardia di finanza a Bergamo. “Ciò che viene più prodotto deve essere tassato di meno e ciò sia da incentivi alle imprese virtuose e a quelle che lo vogliono diventare. L’altro nostro intento è la semplificazione. Perché semplificare aiuterà tutti a fare meglio, anche voi che avete giurato oggi”.

