Fisco: Uil, delude lotta evasione Comuni,in 2021 6,5 milioni

Nel 2021 i Comuni hanno recuperato nella loro attività di contrasto all’evasione fiscale oltre 6,5 milioni di euro in lieve aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. E’ il dato che emerge da uno studio della Uil, secondo cui sono 215 i Comuni (solo il 2,9% del totale) che hanno partecipato al contrasto all’evasione a fronte dei 279 dell’anno precedente.

“Dati – commenta il sindacato – che consideriamo davvero molto deludenti”.

Dal 2010, anno in cui fu introdotta la norma della compartecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale, le amministrazioni hanno recuperato 129,8 milioni di euro frutto di segnalazioni “qualificate” all’Agenzia delle Entrate, rileva la Uil. “Se analizziamo l’andamento delle somme recuperate – spiega la segretaria confederale Ivana Veronese – si è passati da 1,1 milioni di euro del primo anno (2010), a 21 milioni di euro (il picco) del 2014 e poi in caduta libera fino a 6,5 milioni degli ultimi due anni”. (ANSA).



