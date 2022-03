Fisr celebra centenario al Coni, ‘siamo uno sport giovane’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAR – La Fisr celebra il suo centenario nel

Salone d’Onore del Coni e lo fa davanti i suoi atleti migliori e

le massime cariche sportive italiane. “Ci chiamiamo giovani

centenari perché siamo uno sport giovane” apre il presidente

della federazione italiana sport rotellistici Sabatino Aracu.

Tanti gli appuntamenti del 2022 come gli ‘Italian Roller Game’

in Lombardia o il ‘World Skateboarding Tour’ a Roma. “Ci sarebbe

dovuta essere anche una tappa in Russia, avevamo un accordo con

la Piazza Rossa di Mosca, ma dovremo rinunciarci” ha continuato

Aracu. Poi il giro di auguri istituzionali a cominciare da

Valentina Vezzali. “Siamo qui per festeggiare i cento anni della

Fisr, una federazione che ha saputo rinnovarsi con nuove

discipline coinvolgendo i più giovani senza scalzare il passato.

Una federazione che promuove molto il sociale e i valori

dell’inclusione”, ha detto la Sottosegretaria allo Sport.

Giovanni Malagò, invece, si sofferma sull’importanza di Aracu

per la federazione. “Cento anni sono sempre importanti – ha

detto il numero uno del Coni – Le persone fanno i posti e se la

Fisr è diventata quello che è grazie ad Aracu, grazie alla sua

testardaggine e abnegazione”. Chiude il presidente e ad di Sport

e Salute, Vito Cozzoli: “La Fisr ha fatto tanto per lo sport

italiano e farà ancora molto. Non è casuale che Sport e Salute

abbia voluto raccogliere la sfida dei mondiali di skate a Roma.

E’ stato un successo incredibile nonostante fossimo un periodo

pandemico difficilissimo”. (ANSA).



—

