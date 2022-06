Fitch taglia stime crescita del mondo, pesa inflazione

Condividi l'articolo

Fitch rivede al ribasso le stime di crescita mondiale in seguito alla corsa dell’inflazione.

Secondo l’agenzia di rating, l’economia mondiale crescerà quest’anno del 2,9%, lo 0,6% in meno di quanto previsto in marzo. Le stime sono state ridotte per gli Stati Uniti al 2,9% (-0,6%) e per l’area euro al 2,6% (-0,4%). Il pil americano dovrebbe poi rallentare dalla metà del 2023 con la stretta monetaria della Fed scendendo al +1,5% nel 2023 e al +1,3% nel 2024. Le difficoltà nelle forniture di energia e alimentari legate alla guerra in Ucraina “stanno avendo un impatto più rapido sull’inflazione europea di quanto previsto”, osserva Fitch.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte