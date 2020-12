Fiume Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese

(ANSA) – MODENA, 06 DIC – Sono in corso le evacuazioni di

abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, per la

rottura dell’argine del fiume Panaro. Lo annunciano i vigili del

fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni

operative dalla Toscana e dal Piemonte.

La rottura dell’argine è avvenuta nel territorio comunale di

Castelfranco Emilia, a poca distanza da Nonantola e da Modena Sono state predisposte, nel rispetto della normativa vigente

relativa all’emergenza covid, tre strutture dedicate

all’accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani, la

Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole “Rosse”.

E’ chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena

e sono state chiuse alcune strade: via Bonvino, via Viazza e via

Tronco, che sono sott’acqua.

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile per assistere

la popolazione. Aipo sta intervenendo sull’argine. (ANSA).



—

