Fiume Vara esonda in più punti

(ANSA) – LA SPEZIA, 02 OTT – Alta Val di Vara (La Spezia)

colpita dal maltempo questa mattina. Il fiume Vara arrivato

oltre il livello di guardia è uscito in più punti a Sesta Godano

e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l’interruzione

di alcune strade provinciali. Le frane hanno interessato le

alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni

sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni

fondi a San Pietro Vara. Al lavoro vigili del fuoco e squadre

della Provincia, oltre alla protezione civile per portare

assistenza alle zone più difficilmente raggiungibili. A Sesta

Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni

affacciate sul fiume, a rischio sgombero. La strada provinciale

della Ripa a Vezzano Ligure per ordinanza è chiusa da mezzanotte

per rischio esondazione del fiume Magra. Raffiche di vento fino

a 70 km orari alla Spezia. Situazione al momento sotto controllo

al momento alla foce del Magra. (ANSA).



