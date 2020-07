Flamengo pigliatutto, è campione dello Stato di Rio

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Il Flamengo batte 1-0 il Fluminense,

nel ritorno della sfida che metteva in palio il titolo di

campione di Rio de Janeiro, e tiene fede al pronostico della

vigilia. Il match, disputato sul terreno del mitico stadio

Maracana, è stato deciso al 95′ dalla rete messa a segno da

Vitinho. I rossoneri si erano imposti anche nella sfida

dell’andata, vinta per 2-1. E’ la 36/a volta che il Flamengo

conquista il titolo dello Stato di Rio, che già deteneva.

Il successo del Flamengo è stato celebrato dal presidente

brasiliano Jair Bolsonaro, che si è mostrato festante davanti

alla tv con una foto pubblicata sul sito di Olé. Una immagine

che ha sollevato qualche polemica alla luce del fatto che il

Paese da tempo è in ginocchio a causa del Coronavirus (lo stesso

Bolsonaro è positivo), al punto da far registrare la cifra-choc

di 75.366 morti. Il Brasile è il secondo Paese per numero di

persone positive (circa 2 milioni) e per numero di decessi, per

questo la foto di Bolsonaro con il pollice in alto ha innescato

un vespaio di polemiche.

Intanto, il Flamengo si gode l’ennesimo trionfo: l’anno

scorso la squadra del tecnico portoghese Jorge Jesus si

aggiudicò anche lo scudetto brasiliano e la Coppa Libertadores;

in questo tormentato 2020 aveva già vinto la Supercoppa

nazionale e la Recopa Sudamericana. Senza l’ex interista Gabigol

(squalificato), ma con l’ex romanista e fiorentino Gerson fra i

migliori in campo, il Flamengo ha comunque dovuto faticare più

del previsto per avere ragione degli avversari. (ANSA).



