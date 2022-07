Flashback, nuovo romanzo di Cristina Comencini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – CRISTINA COMENCINI, FLASHBACK

(FELTRINELLI). La Comune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica,

la Resistenza, la Rivoluzione sessuale: quattro grandi epoche di

ribellione narrate attraverso quattro donne comuni, e per questo

straordinarie. Sarà in libreria il 27 settembre 2022 ‘Flashback’

di Cristina Comencini, che segna il felice ritorno della

scrittrice e regista alla casa editrice Feltrinelli. E’ il suo

libro più personale, in cui la Comencini sovverte il canone del

romanzo autobiografico e riporta alla luce la metà nascosta

della Storia.

“Sono apparse in un vuoto e ricreano una genealogia nascosta,

come fossero mie antenate o ancora di più” dice la scrittrice

delle protagoniste.

Quattro momenti di assenza, quattro flashback che producono una

sensazione straordinaria: “io non esistevo e non avevo il mio

nome e la mia storia”. La narratrice, nella quale il lettore non

fatica a riconoscere l’autrice stessa, in un periodo della sua

vita particolarmente difficile, inizia a soffrire di brevi

perdite di coscienza, che la immergono in storie più vaste di

lei, e nondimeno intime. Vite che si sforza di tenersi strette

anche quando ritorna in sé: perché le quattro donne del passato

che l’hanno visitata intrattengono una sotterranea

corrispondenza con il suo presente. Come accade con Eloisa,

splendida cocotte desiderata da nobili e intellettuali, la cui

esistenza viene sovvertita dalla partecipazione alla Comune

parigina del 1871: l’incontro con Eloisa, il desiderio di

seguirne la storia, finisce per segnare la fine del matrimonio

della narratrice. Perché, suggerisce Comencini, la scrittura è

un atto che modifica, che travolge. “La letteratura è

un’esistenza nascosta e pericolosa”. Le offre invece una misura

della sua solitudine la visione di Sofia, una ragazza che vuole

diventare attrice ma sulla sua strada incontra due ragazzi

straordinari, Sergio nel cui personaggio riconosciamo Ejzenstejn

– e Gregori, ed ecco che i suoi progetti vengono deviati

dall’amore, e dalla Rivoluzione d’ottobre. La terza ragazza che

appare alla narratrice è Elda, una giovane operaia friulana ai

tempi della Seconda guerra mondiale, nello spietato inverno fra

il 1944 e il ’45. Mentre l’ultima è una diciassettenne della

Swinging London con cui ripercorriamo la rivoluzione sessuale

dei primi anni sessanta nelle sue libertà e nei suoi malintesi.

Donne diversissime fra loro, ma con lo sguardo laterale sulla

complessità degli eventi che sono chiamate a vivere. Eroine che

incarnano una metà della Storia a lungo nascosta, ritenuta meno

degna, che qui invece la Comencini chiama a esistere perché

appartenga a tutti. (ANSA).



