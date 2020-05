Flavio Briatore, pesanti offese al figlio Nathan Falco: lui reagisce in malo modo

Nathan Falco e Flavio Briatore appaiono mano nella mano in una foto su Instagram. Il figlio decenne di Flavio Briatore non usciva di casa da 40 giorni. I commenti sotto al post sono tantissimi. Fra questi c’è anche quello di qualcuno che decide di insultare il figlio di Briatore così: “Falco ahahha ma un nome più igniorante non glielo potevi dare a questo banbino?” Visti i numerosi errori contenuti in questo singolo messaggio, un altro utente non può dispensarsi dal rispondere: “beh, tu che parli d’ignoranza…” Poco dopo, è lo stesso Flavio Briatore a rispondere: “senti cogl..ne pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca”.

