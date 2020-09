“Flebo di cortisone per il mal di schiena”. Salvini con la febbre è un caso

“Sono febbricitante” . E ancora: “Il dottore mi ha detto di restare a casa” . Sono bastate queste parole, pronunciate da Matteo Salvini durante un incontro pubblico a Formello, hanno fatto subito scoppiare un mezzo caso politico. Il gruppo Gedi, Repubblica e Stampa, lanciano la notizia calcando la mano sul fatto che siano stati scattati “selfie senza la mascherina” . Lo stesso fa il Messaggero. Tanto basta per far montare la polemica. Con l’ex ministro del Viminale che assicura di non aver “mai avuto la febbre” e, anzi, di aver “fatto il test sul Covid ieri mattina” . Test che è risultato negativo.

Ma andiamo con ordine. Ieri sera, durante la manifestazione politico culturale “Itaca 20.20”, intervistato dal direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, Salvini racconta di non sentirsi troppo bene. Tutta colpa di un brutto mal di schiena che lo sta fiaccando da ore ma che non è bastato per rinchiuderlo in casa e bloccarlo a letto. “Innanzitutto grazie agli organizzatori che vale doppio perché io non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della scuola a distanza, dell’amore a distanza – ha esordito il leader leghista – scusate il ritardo, perché io odio arrivare in ritardo. Ma oggi è una giornata non partita benissimo” . La giornata è infatti iniziata sul lettino, attaccato per due ore al cortisone. Quando si è alzato, il medico gli ha intimato: “Ovviamente lei adesso va a casa” . E lui ha risposto senza batter ciglio: “Sì, stia tranquillo. Passo prima ad Anguillara Sabazia. Poi da Formello e finisco a Terracina ma alla sera arrivo a casa” . “Ci tenevo troppo a essere qua – ha poi continuato – un po’ dolorante un po’ febbricitante, però è bello esserci…” .