George Floyd ha detto agli agenti che lo hanno ucciso che non poteva respirare per ben 20 volte. “Mi uccideranno, non posso respirare”, ha detto ripetutamente secondo le nuove trascrizioni dal video ripreso dalla telecamera indossata da uno dei poliziotti.

Le trascrizioni sono state presentate al giudice dai legali di uno degli agenti implicati nel caso che chiede di essere scagionato dall’accusa di essere complice dell’omicidio dell’afroamericano.

