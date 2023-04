Fmi, crescita mondiale debole, sotto il 3% nel 2023

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 06 APR – L’economia mondiale crescerà meno

del 3% nel 2023: la “crescita resta debole rispetto agli

standard storici”. Lo afferma il direttore generale del Fmi,

Kristalina Georgieva, sottolineando che l’attività economica sta

rallentando negli Stati Uniti e nell’area euro, dove i tassi di

interesse pensano sulla domanda. La crescita mondiale resterà

intorno al 3% per i prossimi cinque anni, la “nostra stima di

medio termine più bassa dal 1990 e ben al di sotto del +3,8%

degli ultimi due decenni. Questo rende più difficile ridurre la

povertà, risanare le cicatrici della crisi del Covid e offrire

nuove e i migliori opportunità per tutti”.

Ma “non ci può essere una robusta crescita senza stabilità

dei prezzi o senza stabilità finanziaria”, afferma inoltre

Georgieva, sottolineando come la lotta all’inflazione è divenuta

più complessa con le recenti pressioni sul settore

bancario negli Stati Uniti e in Svizzera. Tensioni che comunque

hanno messo in evidenza “la lunga strada fatta dalla crisi del

2008. Le banche sono più forti e resilienti”. Le banche centrali

– osserva Georgieva – dovrebbero continuare ad alzare i tassi di

interesse per combattere l’inflazione usando però politiche

finanziarie per assicurare la stabilità dei prezzi. (ANSA).



