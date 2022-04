Fmi: Georgieva: ‘La ripresa post-Covid sarà più lenta’

Condividi l'articolo

Il problema per l’impatto della guerra sulla crescita globale è che le prospettive di ripresa post-pandemica “stanno rallentando”, ma “la preoccupazione più grande” sono le tensioni sociali che rischiano di creare “un clima più difficile perché le autorità possano prendere le decisioni giuste”. Lo ha detto la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva, durante un dibattito a margine dei meeting a Washington. Le prospettive di crescita al ribasso ed elevata inflazione, unite al rialzo dei tassi sul dollaro che rischia di innescare una fuga di capitali dai Paesi emergenti, è “un problema che non se ne andrà e sta peggiorando”. Lo ha detto la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, spiegando che “per i Paesi vulnerabili è necessario che il resto del mondo dia gli aiuti necessari, se non lo facciamo ci sarà uno shock che non saranno in grado di sostenere”.



Rischi per la crescita mondiale sono sottolineati anche dalla presidente della Bce Christine Lagarde. “La nostra politica monetaria dipenderà dai nuovi dati in arrivo e dalle nostre valutazioni, in evoluzione, sulle prospettive. Nelle condizioni attuali di elevata incertezza, manterremo opzionalità, gradualità e flessibilità nella conduzione della politica monetaria”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in una nota al 45esimo meeting del Fmi.” Adotteremo tutte le misure necessarie per adempiere al mandato della Bce di perseguire la stabilità dei prezzi e contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria”, ha spiegato Lagarde. Non ha senso fissarsi su un giorno o una tempistica, aspettiamo finché non avremo i dati”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, risponde alla domanda se Francoforte alzerà i tassi già a luglio. Lagarde, parlando durante un dibattito del Fmi, ha spiegato che l’inflazione, anche se molto più diffusa nell’area euro e molto più alta dell’obiettivo del 2%, è comunque “inflazione da offerta e va affrontata in maniera graduale”: con i nuovi dati macroeconomici nella riunione di giugno “determineremo quando nel terzo trimestre porre fine agli acquisti netti e se e quando servirà un aumento dei tassi”.

Intanto un rialzo dei tassi Usa di 50 punti base è “sul tavolo” nel meeting di maggio della Federal Reserve. Lo ha detto il presidente della Fed Jay Powell durante un dibattito nelle riunioni del Fondo Monetario internazionale a Washington. La Fed aveva “l’aspettativa che l’inflazione scendesse più o meno in questo momento, e questa aspettative è stata delusa dunque ora vogliamo vedere effettivamente dei progressi”. Lo ha detto il presidente della Fed Jay Powell aggiungendo che “intendiamo arrivare più velocemente a livelli dei tassi neutrali”.

