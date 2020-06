Focolaio Bartolini, screening su 370 persone

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GIU – Bartolini Corriere Espresso “sta seguendo e gestendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata al cluster Covid-19 verificatosi nel proprio magazzino di Bologna Roveri, e originato da lavoratori di servizi logistici di magazzino gestiti da una società esterna”.

Lo scrive l’azienda che “si è prontamente attivata in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale”, facendo uno screening con tampone su circa 370 persone.

Bartolini si è attivata “al fine di contingentare e razionalizzare le attività operative e contemporaneamente per la verifica della diffusione del contagio.

Sono state dunque “prontamente attuate le necessarie misure di sicurezza a tutela degli operatori e dei dipendenti e di verifica di diffusione del contagio”. Per prima cosa “è stato effettuato lo screening attraverso tampone naso-faringeo dei circa 200 lavoratori, che attualmente ha evidenziato la presenza di alcuni positivi asintomatici”. Inoltre, per tutti i lavoratori coinvolti è stato disposto l’isolamento domiciliare, Quindi, è stata fatta una “profonda sanificazione degli ambienti. Infine, “con l’obiettivo di tutelare al massimo la salute di clienti, fornitori e collaboratori diretti ed indiretti, in data odierna sono stati sottoposti a tampone altri 170 lavoratori, tutti i drivers ed i dipendenti operativi della filiale”. (ANSA).



