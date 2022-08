Follie inglesi, Cucurella al Chelsea per 60 milioni

Condividi l'articolo

Follie da Premier League. Il Chelsea ha acquistato dal Brighton il laterale sinistro Marc Cucurella, una presenza con la nazionale maggiore spagnola e argento a Tokyo con l’Olimpica, per 50 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro. Per i Blues londinesi, che stanno finalizzando anche l’arrivo del centrocampista Carney Chukwuemeka dall’Aston Villa per 20 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro), è il terzo colpo dell’estate dopo quelli di Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly.

Cucurella, un prodotto del vivaio del Barcellona, era arrivato al Brighton un anno fa, proveniente dal Getafe, e con la maglia dei Seagulls ha giocato 35 volte segnando un gol. Per lui a giugno il Brighton aveva rifiutato un’offerta di 30 milioni di sterline del Manchester City, ritenendola inadeguata.

Quanto al Chelsea, con l’arrivo di Cucurella, cederà sicuramente un pari ruolo già nelle sue file, quindi uno tra Marcos Alonso, richiesto dal Barcellona, ed Emerson Palmieri, che la Lazio vorrebbe in prestito.



