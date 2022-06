Condividi l'articolo

Star hollywoodiane in coda per il gelato in centro a Roma, tra servizio di sicurezza e sguardi dei curiosi. Jane Fonda, Diane Keaton e Candice Bergen sono nella Capitale per le riprese del film Book Club 2 e si sono concesse una pausa ‘dolce’ nella zona di Piazza Navona.

