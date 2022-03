Fondazione Aiutiamoli a Vivere salva 11 orfani ucraini

Condividi l'articolo

(ANSA) – TERNI, 07 MAR – Arrivati in Italia, grazie alla

Fondazione Aiutiamoli a Vivere, undici minori orfani fuggiti

dalla guerra in Ucraina, provenienti da una casa-famiglia della

città di Ivano-Frankivs’k, nell’area occidentale del Paese.

Insieme ad una loro insegnante e ai due figli di questa, sono

ospitati nel convento di Sant’Antonio da Padova di Cattolica

(Rimini), che la stessa Fondazione – nata a Terni 30 anni fa per

aiutare le popolazioni infantili colpite dal disastro nucleare

di Chernobyl – gestisce dal 2017.

Tra gli undici orfani ospiti (il più piccolo di sette anni)

anche una ragazzina di 14 incinta. “Avrà tutte le attenzioni del

caso per preservare un’altra vita umana che vedrà la luce tra

mura amiche e non tra le bombe di una guerra assurda nel XXI

secolo” spiega uno dei due fondatori e attuale presidente della

Fondazione, il ternano Fabrizio Pacifici.

A prendersi cura degli undici bimbi saranno, tra gli altri, due

giovani suore ucraine di 21 e 23 anni, provenienti dal convento

di San Francesco di Bagnoregio (Viterbo). Le quali, casualmente,

tra gli orfani giunti da Ivano-Frankivs’k hanno ritrovato anche

due bambine provenienti dalla loro stessa parrocchia. Nel

frattempo la Fondazione, che conta 250 sedi in tutta Italia, ha

anche inviato in Ucraina tre tir carichi di aiuti umanitari.

(ANSA).



