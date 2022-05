Fondi E-R: 4 anni e 5 mesi a ex capogruppo Pd in appello

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 17 MAG – Quattro anni e cinque mesi. È la

pena inflitta in appello dalla Corte di Bologna all’ex

capogruppo del Pd in Regione Emilia-Romagna Marco Monari,

imputato per peculato per le spese messe a rimborso del gruppo

consiliare. Monari, che venne coinvolto nell’inchiesta di

Procura e Guardia di Finanza che riguardò tutti i gruppi

politici negli anni scorsi, era stato condannato a quattro anni

e quattro mesi in primo grado, a dicembre 2017, per i rimborsi

percepiti tra il 2010 e il 2011, mentre altri 12 consiglieri dem

furono assolti quel giorno. Lo stesso patteggiò poi un anno per

le spese della legislatura precedente e in appello i giudici,

pur assolvendolo per alcune voci di spesa, hanno unificato le

pene e rideterminato quella complessiva in quattro anni e cinque

mesi, come chiesto dalla sostituta Pg Antonella Scandellari, che

fu anche la pm che coordinò le indagini insieme alla collega pm

Morena Plazzi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte