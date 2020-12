FONDI ER TRIPLICATI. MORRONE: BONACCINI SI ATTIVI IMMEDIATAMENTE, CHIARIRE TEMPI, DESTINATARI E STIME INDENNIZZI

Roma, 3 dicembre. “La politica degli annunci è ormai fuori tempo massimo. I verbi al futuro devono trasformarsi in verbi al presente. Se i fondi regionali in Emilia-Romagna sono triplicati e ci sono effettivamente a disposizione 31 milioni di euro non si perda tempo. Il presidente Stefano Bonaccini, oltre a intestarsi il buon esito della richiesta avanzata al Governo anche a nome delle altre Regioni, mantenga concretamente la promessa di elargire questi milioni nel più breve tempo possibile e soprattutto in modalità veloci, che possano essere condivise da tutti. Bonaccini afferma che le risorse saranno disponibili tra fine dicembre e inizi gennaio. Bene, entro questo lasso di tempo chiediamo che sia chiarito chi, come, quando e in che misura sarà beneficiario degli indennizzi, considerando non solo le categorie danneggiate direttamente dalle decisioni intempestive del Governo Conte, pubblici esercizi, bar, ristoranti, taxi e NCC, sport e cultura, ma anche tutte le filiere che orbitano intorno a questi servizi che hanno avuto ricadute devastanti”.

Così il parlamentare della Lega Jacopo Morrone in un post su Facebook.

Ufficio Stampa Lega Romagna