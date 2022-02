Fondo proprietario Genoa acquisisce anche il Vasco da Gama

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 21 FEB – Il presidente del Vasco da

Gama, Jorge Salgado, ha annunciato di aver raggiunto un accordo

di massima per la cessione delle quote maggioritarie del club al

fondo d’investimenti Usa ‘777 Partners’, lo stesso che in Italia

detiene la proprietà del Genoa (99.9% delle azioni) e in Spagna

ha il 12% del Siviglia. Ora l’accordo dovrà essere ratificato

dal Consiglio del club e poi dall’assemblea dei soci, ma il sì

appare scontato.

Creato nel 2015 a Miami, il fondo ‘777 Partners’ ha due soci

fondatori, il 73enne Steve Pasko e il 40enne Josh Wander. Sparse

per il mondo ha quote in 54 diverse imprese che coprono i

settori dell’aviazione, del consumo e commercio, delle

assicurazioni, dei prodotti finanziari e dell’intrattenimento,

attività quest’ultima di cui fa parte il calcio. Nello sport più

popolare del mondo il gruppo progetta di espandersi creando un

network di club sul modello di quello riconducibile alla

proprietà del Manchester City e di quello targato Red Bull. E

infatti c’era l’intenzione, annunciata in passato, di investire

anche in squadre del continente americano, e in questa

prospettiva va vista l’acquisizione del Vasco da Gama, grande

decaduta del calcio carioca che nell’ultima stagione ha

disputato il campionato di Serie B nazionale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte