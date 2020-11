Fonseca, buone chance che Ibanez e Mancini giochino

“Mancini e Ibanez oggi si sono allenati, ci sono grandi chance di vederli in campo domani con il Napoli”. A dirlo è Paulo Fonseca nella conferenza stampa che anticipa la partita del San Paolo e in cui svela anche che “Dzeko e Pellegrini saranno titolari”. Nessun riferimento, invece, per Smalling, ormai verso il forfait, mentre a Mkhitaryan e Pedro dedica una menzione speciale. “Stanno facendo molto bene e sono in fiducia – dice il portoghese -. Quanto a Veretout, è un calciatore importante per noi, ma non abbiamo giocatori insostituibili, sono tutti pronti per giocare”.

L’obiettivo di Fonseca per domani è chiaro: “vogliamo essere la squadra che sta giocando con coraggio”. Attenzione, però, a non sottovalutare il Napoli: “ho guardato tutte le loro partite – rivela Fonseca -, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile, perché anche quando hanno perso non lo meritavano”.





—

Fonte originale: Leggi ora la fonte