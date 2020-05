Fonseca carica la Roma, ripartiti per giocare e vincere

(ANSA) – ROMA, 26 MAG – A giorni saprà quando ripartirà il campionato, ma intanto Paulo Fonseca esprime la sua soddisfazione per aver ritrovato a Trigoria la sua Roma per la ripresa degli allenamenti a pieno regime. “Che emozione riavere i miei ragazzi tutti insieme: siamo ripartiti con la stessa motivazione per lavorare, giocare e vincere per tutti i nostri tifosi” scrive sui social l’allenatore portoghese. I giallorossi sono ancora in corsa per il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions e devono affrontare il Siviglia negli ottavi di Europa League. (ANSA).



