Fonseca “Lukaku nei top 5? No, meglio Dzeko e Borja”

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – “Non sono d’accordo con Lukaku. I due

attaccanti migliori sono Dzeko e Borja Mayoral, il terzo è

Mkhitaryan”: è la battuta con la quale Fonseca ha risposto alla

domanda se il bosniaco, come il centravanti dell’Inter, poteva

esser inserito tra i 5 top attaccanti d’Europa. Il tecnico

portoghese poi parla anche della sfida di domani con il Torino: “Sono forti, la classifica non dimostra la loro qualità. Sono

sicuro che sarà una gara difficile contro una squadra molto

organizzata e che vuole sempre giocare”. Qualche cambio Fonseca

lo farà ma sui nomi non si sbilancia. “Kumbulla sta bene, non ha

lesioni. Mancini e Smalling sono pronti per giocare, vediamo

domani chi ci sarà” ha detto, annunciando Pau Lopez titolare.

L’obiettivo, però, resta sempre lo stesso: “Dobbiamo avere

ambizione in ogni partita. Non guardiamo i numeri, pensiamo solo

al prossimo match”. E a chi gli chiede se ha intenzione di

cambiare la preparazione per evitare il calo fisico dello scorso

anno risponde così: “Difficile farlo quando non si ha tempo. Ora

stiamo meglio, i risultati ci stanno portando motivazione”. Sul

mercato, invece, non risponde: “Ora pensiamo solo al Torino”.

(ANSA).



