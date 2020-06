Fonseca “Roma ha fatto regali senza giustificazioni”

(ANSA) – MILANO, 28 GIU – “Abbiamo fatto un buon primo tempo, equilibrato, senza grande intensità ma abbiamo controllato. Nel secondo tempo è vero che dopo 10 minuti il Milan ha pressato più alto ma senza creare opportunità, qualche tiro fuori. Dopo abbiamo regalato la partita, poi è troppo difficile recuperare.

Nella seconda parte abbiamo regalato delle cose, senza giustificazioni”. E’ amaro il commento di Paulo Fonseca dopo la sconfitta rimediata dalla sua Roma a San Siro.

“Qui la capacità fisica ha molto pesato. Non dimentichiamoci che hanno avuto 7 giorni per prepararsi ed è la loro terza partita, non è una scusa, è la verità”, ha notato l’allenatore giallorosso, riferendosi al fatto che il calendario ha permesso al Milan di avere due giorni in più di intervallo fra l’ultimo impegno e questo con la Roma. Ora a preoccupare Fonseca è “soprattutto la questione fisica, non abbiamo molto tempo per recuperare. Giocheremo tra due giorni e mantenere la regolarità è difficile quando cambiamo molti giocatori. Ma siamo pronti e preparati per lottare fino alla fine” (ANSA).



