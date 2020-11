Fonseca, Roma senza coraggio, il Napoli ha meritato

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – E’ una Roma con “poco coraggio e poca

determinazione” quella vista dal suo tecnico Paulo Fonseca al

San Paolo, e per questo, dai microfoni di Sky Sport, il

portoghese sottolinea che “il Napoli ha meritato, noi invece non

abbiamo fatto niente per trovare il risultato”. Così la Roma

continua a non vincere gli scontri diretti con le grandi. “Prima

di questa partita non eravamo i migliori del mondo e dopo questa

partita non siamo i peggiori – chiosa Fonseca -. Tutte le

partite sono dei test, non solo quelle contro le grandi. Oggi

non abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo avuto coraggio.

Dobbiamo correggere ciò che non abbiamo fatto bene”.

Ma nella Roma oggi c’erano troppi giocatori fuori condizione? “Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene – risponde

-, non siamo stati aggressivi e non abbiamo chiuso gli spazi tra

le linee e il Napoli ha avuto vita semplice. Abbiamo cominciato

bene ma poi non abbiamo dato continuità. E abbiamo sempre avuto

difficoltà in difesa, perdendo troppi palloni”. (ANSA).



