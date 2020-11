Fontana, da Conte schiaffo ai lombardi

(ANSA) – MILANO, 04 NOV – “Le richieste formulate dalla

Regione Lombardia, ieri e oggi, non sono state neppure prese in

considerazione. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti

i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita”.

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

commentando le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, che ha dichiarato la Lombardia zona rossa.

“Comunicare ai lombardi e alla Lombardia, all’ora di cena,

che la nostra regione è relegata in fascia rossa senza una

motivazione valida e credibile non solo è grave, ma

inaccettabile” ha aggiunto il governatore. “A rendere ancor più

incomprensibile questa decisione del Governo sono i dati

attraverso i quali viene adottata: informazioni vecchie di dieci

giorni che non tengono conto dell’attuale situazione

epidemiologica”. (ANSA).



