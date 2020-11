Fontana, Lombardia da zona gialla ma non voglio correre

(ANSA) – MILANO, 24 NOV – “Noi dal 27 (novembre ndr.)

potremo chiedere di entrare nella zona arancione. I dati oggi

addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio

precorrere i tempi”. Lo ha detto il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana. I dati del Covid in Lombardia, ha

spiegato, “sono sicuramente molto incoraggianti, soprattutto in

questi ultimi giorni c’è un costante, lento ma continuo

miglioramento”.

Il presidente della Lombardia ha aggiunto: “Noi da un punto

di vista tecnico da 15 giorni saremmo entrati nella zona

arancione, il Dpcm pretende però giustamente che bisogna

confermare i dati per due settimane”.

“Quindi – ha concluso – noi dal 27 potremo chiedere di

entrare nella zona arancione. Anche perché i dati oggi

addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio

precorrere i tempi” (ANSA).



