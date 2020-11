Fontana,metterci in sicurezza per Natale

(ANSA) – MILANO, 18 NOV – “Credo che sia meglio un po’ di

cautela all’inizio che dover poi rincorrere una ripartenza della

corsa del virus. E’ meglio avere un po’ di cautela iniziale e

cercare di metterci in sicurezza. Anche perché dobbiamo fare il

Natale e dobbiamo farlo con una certa libertà”. Così il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di ‘mattino 5’, ha risposto alla domanda se sia troppo ‘restrittivo’ il fatto di dover aspettare almeno fino al 27

novembre per un eventuale passaggio della Lombardia in una

fascia di rischio più bassa rispetto alla zona rossa. (ANSA).



