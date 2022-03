Forlì. Incidente e incendio: traffico in tilt e code sulla A14

Condividi l'articolo

Traffico in tilt e code sulla A14 Bologna-Taranto in direzione nord, al km 78, fra Malmissole e Roncadello. A creare il caos un tamponamento fra 3 camion, di cui uno ha preso fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni. 2 chilometri di coda con traffico bloccato sul tratto chiuso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.