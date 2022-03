Forlì. Si schianta e perde la vita in A14

Condividi l'articolo

Grave incidente mortale questa notte in A14, nel tratto tra Forlì e Faenza in direzione Nord. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’incidente sia avvenuto senza coinvolgere altri mezzi, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per poi finire fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanza e la Polizia Stradale.