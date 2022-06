Formazione digitale, Microsoft lancia Cybersecurity Skilling

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 21 GIU – Microsoft Italia ha annunciato il

programma Cybersecurity Skilling, un piano di training e

certificazioni online per formare i nuovi professionisti

italiani della sicurezza informatica. L’iniziativa è inserita

nell’ambito dell’Alleanza per il Lavoro, un percorso parte di

Paese Ambizione Italia, volto ad accelerare la crescita e la

competitività digitale nazionale. Nello specifico, con

Cybersecurity Skilling si avranno in un solo mese 30 corsi

gratuiti online e in presenza sul territorio, rivolti ad aziende

e partner di Microsoft, professionisti già affermati e studenti,

con il fine di ridurre il gap in ambito cybersecurity. I corsi

coinvolgeranno in questa prima fase oltre mille persone. “La

crescita dei rischi e delle minacce è ormai sotto gli occhi di

tutti” ha sottolineato Silvia Candiani, Amministratore Delegato

di Microsoft Italia. “Purtroppo, tra le aziende esiste uno skill

gap sul fronte della sicurezza e ciò può causare un potenziale

ritardo nei tempi di rilevamento delle violazioni e di

conseguenza un costo di gestione della minaccia cyber da cui

talvolta può dipendere anche la longevità del business”. In

questo scenario, Microsoft Italia, insieme all’ecosistema dei

partner sul territorio membri dell’alleanza, tra cui Fondazione

Mondo Digitale e Pipeline, offre un’ampia serie di iniziative

con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo digitale. Con Ambizione

Italia, lanciata nel 2020 da Microsoft, sono stati stanziati 1,5

miliardi di dollari di investimento in tecnologia, con l’intento

di avviare la prima Regione Cloud del colosso americano nel

nostro Paese. Il piano prevede di offrire competenze digitali a

3 milioni di persone tra studenti, professionisti e disoccupati

entro settembre 2022. (ANSA).



