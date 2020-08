Formula E: Da Costa su Ds vince il campionato a Berlino

(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Antònio Félix Da Costa è il nuovo

campione della Formula E. Il portoghese della DS TECHEETAH

arriva secondo al Round 9 del Berlin E-Prix, conquistando la

vittoria del Campionato ABB FIA Formula E con due gare di

anticipo e succedendo al compagno di squadra campione in carica

Jean-Éric Vergne, che trionfa nella gara odierna e conquista la

seconda posizione in classifica piloti. Grazie alla grande

performance di oggi, il team franco-cinese vince anche la

classifica team, dimostrando la propria superiorità tecnica in

questa sesta stagione. “Sono senza parole. Grazie a tutti,

grazie a DS TECHEETAH per avermi dato la migliore opportunità

della mia vita” – ha dichiarato il neo campione Da Costa

visibilmente commosso subito dopo la vittoria.

Le due Nissan e.dams finiscono terza e quinta, con lo svizzero

Sebastien Buemi sul gradino più basso del podio dopo una gara

sempre alle spalle della coppia Da Costa-Vergne. Pur non

riuscendo a sorpassare le DS TECHEETAH, il costruttore

giapponese dimostra di aver colmato il divario con le vetture

della scuderia franco-cinese. Da segnalare il grandissimo

attacco all’ultimo giro dell’olandese Nyck De Vries del team

Mercedes EQ, che con una staccata sorpassa la Nissan dell’ottimo

Rowland, rimasto per gran parte della gara in terza posizione.

Rimane aperta la battaglia per definire il podio finale, che si

deciderà nelle ultime due gare di mercoledì e giovedì. Il

giovane pilota tedesco Max Gunther di BMW i Andretti Motorsport,

unico che avrebbe potuto insidiare la leadership Da Costa, è

stato costretto al ritiro alla terza curva per aver causato un

tamponamento che lo costringerà a partire tre posizioni indietro

nella gara di mercoledì.

La Formula E torna mercoledì 12 agosto per il Round 10, alle 19

in diretta televisiva sul Canale 20 di Mediaset e in diretta

streaming su Sportmediaset.it. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte