Formula E: seconda vittoria in due giorni per Da Costa

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – Seconda vittoria in due giorni!

Ancora una volta imprendibile questo giovedì a Berlino durante

la settima prova del campionato ABB FIA Formula E, Antonio Félix

Da Costa ha allungato le distanze nella classifica provvisoria

del campionato dove ora ha più del doppio dei punti del suo

diretto inseguitore. Anche nella classifica costruttori DS

TECHEETAH sta allargando il divario avvicinandosi al suo

obiettivo: conservare i due titoli conquistati nella stagione 5! Non era mai successo che un pilota avesse fatto segnare tre

pole position consecutive durante la stessa stagione nel

campionato ABB FIA Formula E, così come nessuno aveva mai vinto

tre E-Prix consecutivamente. Ma Antonio Félix Da Costa e il team

DS TECHEETAH sono attualmente in una forma straordinaria!

Durante la seconda delle sei gare programmate in nove giorni

sulla pista dell’ex aeroporto di Berlino-Tempelhof, il

Portoghese ha ripetuto la prestazione fatta vedere il giorno

precedente in gara 1: una pole position autoritaria e una

vittoria indiscutibile stando davanti a tutti dal primo

all’ultimo giro. Fatta eccezione per il giro più veloce, il

leader del campionato ha preso tutti i punti a disposizione, e

siccome i suoi avversari diretti non sono riusciti a stargli in

scia, “Tonio” arriverà ad affrontare le ultime quattro gare

della stagione con ben 68 punti di vantaggio.

«Un altro successo impressionante per Antonio che ha dominato

questa gara fin dalla partenza», sorride Xavier Mastelan Pinon,

Direttore di DS Performance. «Ha realizzato di nuovo un giro

perfetto in Super Pole per garantirsi la terza pole position

della stagione. I 28 punti guadagnati oggi fanno di lui il

grande favorito per il campionato piloti e, visto che anche

Jean-Éric è riuscito ad arrivare a punti,abbiamo consolidato

anche la nostra posizione nella classifica costruttori. Questi

ottimi risultati ci avvicinano un po’ di più all’unico obiettivo

che ci eravamo posti a inizio stagione: conservare i nostri due

titoli nel campionato piloti e costruttori». (ANSA).



—

