Formula2: Drugovic vince in Bahrain,Schumi jr in testa a +12

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Mick Schumacher a caccia del titolo

Mondiale in Formula 2, ma il suo vantaggio in testa alla

classifica piloti si assottiglia. La prima delle due gare del

fine settimana sul circuito di Shakir, in Bahrain, e’ stata

vinta da Felipe Drugovich, ventenne brasiliano del Paranà al suo

terzo successo stagionale. Il vero colpo l’ha pero’ realizzato

Callum Ilott, anche lui pilota della Ferrari Academy, partito

dalla pole e secondo all’arrivo: col risultato di oggi ha

ridotto da 18 a 12 i punti di svantaggio su Schumi jr. (191

contro 203) a tre gare (la ‘sprint race’ di domani e quelle del

prossimo fine settimana, sempre in Bahrain) dal termine della

stagione.

Da parte sua, il pilota tedesco e’ stato protagonista di una

rimonta: partito dalla decima posizione, e’ salito fino alla

quarta, (ANSA).



