Una forte esplosione è stata avvertita nel centro di Istanbul, in Turchia. Secondo il sito di Sabah, si è verificata in Beyoğlu Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto. Secondo il quotidiano, ci sarebbero fino a 11 feriti ma, riferisce una fonte, “potrebbero aumentare”. La causa dell’esplosione non è ancora chiara.



