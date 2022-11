Forti piogge e vento, stop collegamenti in golfo Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ISCHIA, 22 NOV – La prevista burrasca che ha colpito

in queste ore l’Italia ha provocato il blocco dei collegamenti

marittimi nel golfo di Napoli rendendo di fatto isolate Ischia e

Procida. Tanti in queste ultime ore gli interventi dei vigili

del fuoco di Napoli; tutte le squadre della provincia sono fuori

e ci sono 24 interventi in coda. Per l’emergenza è stata

istituita al 115 una squadra di 8 persone in sala operativa in

comunicazione continua con i cittadini che richiedono soccorso.

Dopo le prime navi partite stanotte l’intensificarsi del

vento, che ha raggiunto punte di 70/80 chilometri orari rendendo

il mare molto mosso fino a forza 7/8 e con onde alte sino a 4

metri, ha provocato lo stop di tutte le corse effettuate dai

mezzi veloci e dalle navi, sia da Napoli che da Pozzuoli. Al

momento solo un traghetto, partito da Pozzuoli, sta raggiungendo

il porto di Ischia ma quasi tutti i collegamenti previsti per il

resto della giornata risultano sospesi o in attesa di conferma

da parte della compagnie di navigazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte