Forum ANSA, intellettuali e crisi con Giuseppe Laterza

Sesto appuntamento con i Forum dell’ANSA dedicati al futuro del libro e all’impatto della pandemia sulla produzione editoriale. L’11 giugno sarà protagonista Giuseppe Laterza, presidente della società Laterza dal 1997 e responsabile della divisione varia (saggistica e università), con il quale si parlerà del ruolo degli intellettuali, in particolare nell’era del Covid-19.

Il ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore dell’ANSA, Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, si può seguire in streaming su ANSA.it.

L’appuntamento è come sempre alle 15.00.

Laureato in Economia e Commercio nel 1980 con Federico Caffè, Giuseppe Laterza, nato a Bari nel 1957, è entrato nella casa editrice, fondata nel 1901 da Giovanni Laterza e ispirata dal filosofo Benedetto Croce, affiancando il padre Vito, che l’ha diretta nel dopoguerra. Molte le iniziative editoriali che ha ideato e promosso. Tra quelle internazionali la collana storica ‘Fare l’Europa’, edita in coedizione internazionale tra cinque editori (Basil Blackwell, Editions du Seuil, Beck Verlag, Editorial Critica e Laterza), diretta da Jacques Le Goff; la Storia delle donne’, diretta da Michelle Perrot e George Duby e tra le più recenti ‘Idola’ con i saggi di Luciano Canfora, Federico Rampini, Franco Cardini, Piercamillo Davigo, e ‘Tempi Nuovi’ con i saggi di Zygmunt Bauman. Tra i libri di maggior successo da lui pubblicati Etica per un figlio di Fernando Savater e Modernità liquida di Zygmunt Bauman. Ha ideato nel 2001 i “Presidi del libro”, un progetto per la promozione della lettura attraverso la costruzione di una rete di gruppi di lettori, oggi diffusa in Puglia e in altre regioni italiane, nel 2006 il Festival di Economia di Trento e il Festival del diritto a Piacenza, le ‘Lezioni di storia’ a Roma, Torino, Firenze, Genova e Milano, che hanno ottenuto un significativo successo di pubblico e di critica e ispirato analoghe manifestazione all’estero. Durante la quarantena la Laterza è stata tra le prime a inaugurare iniziative sul web come Casa Laterza e webinar tra cui il recente primo ‘sarchiapone’ virtuale con il ministro Dario Franceschini.

Inaugurati il 25 maggio dal presidente dell’AIE, Ricardo Franco Levi, i Forum dell’ANSA saranno conclusi dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Finora hanno visto protagonisti, in collegamento da remoto, il 28 maggio Annamaria Malato, presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell’Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza, il 1 giugno Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Gems, il 4 giugno Laura Donnini, amministratore delegato & publisher di HarperCollins Italia e l’8 giugno Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri S.p.A.

Il Forum sarà anche un'occasione per presentare il nuovo canale LIBRI dell'ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti.



