Forum ANSA, la filiera del libro con Stefano Mauri

Terzo appuntamento con i Forum dell’ANSA dedicati al futuro del libro. Il 1 giugno sarà protagonista Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Gems, fondato nel 2005, con il quale si parlerà dell’intera filiera del libro e di come editori, librai, distributori e promotori hanno reagito alla “crisi epocale” provocata dal Covid-19.

Editore per vocazione e per storia familiare, Mauri ha costruito con la famiglia Spagnol un mosaico di sigle, 20 al momento, che vanno da Garzanti a Longanesi, da Salani a Guanda, da Newton Compton a Bollati Boringhieri e una partecipazione importante in Chiarelettere, che ha contribuito a fondare. Tra l’altro ha anche la distribuzione con Messaggerie e la rivista, ora canale web, Il Libraio, appena rinnovata, nata nel 2014 come versione online di quella storica, fondata da Leo Longanesi nel 1946, e poi reinventata e diretta da Stefano Mauri nel 1989 che continua la sua avventura editoriale anche in cartaceo con 5 uscite annue. Mauri è anche membro del comitato organizzatore della Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri.

Il ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore dell’ANSA, Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, si potrà seguire in streaming su ANSA.it.

Lunedì 1 giugno l’appuntamento è come sempre alle 15.00.

Inaugurato il 25 maggio dal presidente dell’AIE, Ricardo Franco Levi, il Forum ha visto protagonista il 28 maggio Annamaria Malato, presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell’Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza. Il ciclo sarà concluso dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

Protagonisti degli altri appuntamenti dedicati al mondo del libro, che l’emergenza sanitaria ha portato alla sua crisi più nera, e alle strategie di rilancio, saranno i vertici dell’editoria libraria, in collegamento da remoto: Laura Donnini, amministratore delegato di HarperCollins Italia (4 giugno); Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri (8 giugno); l’editore Giuseppe Laterza, presidente della Laterza (11 giugno).

Il Forum sarà anche un’occasione per presentare il nuovo canale LIBRI dell’ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte