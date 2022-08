Forza Italia e Lega puntano sugli uscenti. Tremonti verso Fdi

Condividi l'articolo

Il campo di battaglia è quello più grande di tutti, una serie A se si giocasse il campionato della politica. E per questo in Lombardia nessuno vuole sbagliare. A pochi giorni dalla chiusura delle liste, per il centrodestra è il tempo delle ultime limature alle candidature. A Fratelli d’Italia, spinta dai sondaggi, spettano le scelte meno dolorose. Giorgia Meloni confermerà tutti i parlamentari in carica a partire dai big, come il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito, e la senatrice Daniela Santanchè, coordinatrice regionale che nel 2018 aveva superato nell’uninominale di Cremona il grillino Danilo Toninelli. In Lombardia Fdi potrebbe sparare cartucce pesanti, candidando l’ex ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, originario di Bergamo, e l’ex ministro Giulio Tremonti, probabilmente nel collegio di Milano centro. Semaforo verde anche per gli uscenti Marco Osnato, che questa volta potrebbe correre a Milano, Paola Frassinetti, Isabella Rauti, Gianpietro Maffoni a Brescia, la deputata meneghina Lucrezia Mantovani e Alessio Butti, eletto alla Camera cinque anni fa nell’uninominale di Lecco. L’unico che sicuramente non tornerà in Parlamento è Guido Crosetto. Sono diversi gli esponenti del territorio che potrebbero essere «promossi» verso Roma, come il coordinatore provinciale di Milano Sandro Sisler, quello cittadino Stefano Maullu, il coordinatore per la provincia di Monza e Brianza Rosario Mancino e il vicecoordinatore regionale Fabio Raimondo. Il futuro dei consiglieri lombardi sembra ancora al Pirellone. Le regionali del 2023 sono alle porte e Fdi potrebbe avere un peso diverso in un eventuale nuova giunta. Intanto alle politiche potrebbero essere candidati gli assessori lombardi Lara Magoni e Riccardo De Corato, che ha già dato la sua disponibilità a Meloni. In lizza anche il consigliere comunale milanese Andrea Mascaretti. Le truppe della Lega, come ha spiegato il leader Matteo Salvini, sono pronte «al 99 per cento». Il Carroccio conferma l’intera squadra che ha rappresentato il partito nel governo uscente. Correranno dunque i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, il viceministro Alessandro Morelli e i sottosegretari Nicola Molteni e Gian Marco Centinaio. Tra le new entry il nome caldo è quello di Stefano Locatelli, responsabile enti locali del partito e potrebbe essere candidato anche il capogruppo lombardo in Consiglio regionale Roberto Anelli. In lista Roberto Calderoli, il vicesegretario Andrea Crippa che potrebbe correre a Monza e il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo. Verso la riconferma il coordinatore lombardo della Lega e vicecapogruppo alla Camera Fabrizio Cecchetti e il deputato Igor Iezzi. «Penso che mi candiderò nella mia città», ha detto Salvini anche se non ha escluso il suo impegno pure in altre Regioni come la Calabria e la Puglia. Pronta la candidatura di Umberto Bossi. Capitolo Forza Italia. Il presidente Silvio Berlusconi sarà in campo per il Senato nell’uninominale a Monza e dovrebbe essere capolista in altre cinque Regioni. Licia Ronzulli sarà confermata in Senato, la coordinatrice milanese azzurra Cristina Rossello alla Camera. Sembra sicuro di un collegio l’ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo mentre a Bergamo, con tutta probabilità, correrà la commissaria provinciale del partito Alessandra Gallone. A Monza dovrebbe essere ricandidato il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli. Possibili conferme per il coordinatore provinciale di Milano Graziano Musella e per l’ex sindaco di Brescia Adriano Paroli. Praticamente certa la candidatura dell’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Nessuna corsa romana invece per l’assessore all’Istruzione Fabrizio Sala. Ancora incerti i nomi di Marco Bestetti, portavoce nazionale dei giovani, dell’ex sindaco di Monza Dario Allevi e dell’ex consigliere comunale meneghino Fabrizio De Pasquale. Chi non ci sarà è l’amministratore delegato del Monza calcio Adriano Galliani, eletto nel 2018 nel collegio proporzionale che comprendeva Varese, Como e Lecco. Dovrebbero essere i parlamentari uscenti Valentina Aprea, Giacomo Caliendo e Antonio Palmieri. In corsa per un posto i deputati Alessandro Sorte e Stefano Benigni: uno potrebbe essere ricandidato alla Camera, l’altro probabilmente in Regione.

