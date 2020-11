Forza Italia smaschera il governo: “Vogliono una patrimoniale”

Una vera e propria “ rapina nei conti correnti ” dei cittadini italiani: secondo Forza Italia l’emendamento proposto da alcuni esponenti della maggioranza è più di una sorta di patrimoniale mascherata.

Governo smascherato

Fi ha puntato il dito contro il tentativo di inserire una sorta di imposta progressiva su tutti i patrimoni che superino la soglia dei 500mila euro derivanti dalla somma di attività mobiliari e immobiliari. Con queste ipotesi, ha sottolineato in una nota il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, la freccia del governo andrebbe a colpire l’80% degli italiani.

Forza Italia spara a zero: “ La sinistra cala la maschera e mostra il suo volto: Pd e Leu propongono quella che all’apparenza è una patrimoniale ma nella sostanza è una rapina nei conti correnti degli italiani “. L’emendamento in questione coincide con l’inserimento di “un’imposta progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie”, ha spiegato Mulé. Un approccio, questo, che va “nella direzione opposta a quelli che sono i valori e la storia di Forza Italia” e che “non aumenta le tasse ma combatte per diminuirle”.

Chi ha evocato la patrimoniale

Nelle settimane e nei mesi scorsi non sono mancati i fautori della patrimoniale. La lista è molto lunga. L’ultimo nome, in ordine cronologico, è quello di Pasquale Tridico: “S e da economista sono favorevole a una patrimoniale? Io credo che un sistema fiscale più equo sia necessario, sì “. Questa la risposta del presidente dell’Inps nel corso della registrazione di Restart su Rai2.

Andando ancora a ritroso, l’ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, aveva dichiarato che la patrimoniale non doveva essere vista come una bestemmia: “ In una situazione come questa – ha spiegato Visco – un’imposta su chi ha di più sarebbe ben accolta da tutti. In Italia riguarderebbe alcune migliaia di persone, ma poche “. E ancora: “ Io penso che piuttosto che prendersela con i pensionati, prendersela per una volta con i ricchi non sarebbe sbagliato. La crisi avvantaggia i più ricchi “.

In estate Carlo De Benedetti ha più volte evocato l’esigenza di instaurare una patrimoniale, con l’obiettivo prefissato di risolvere “ il problema delle diseguaglianze sociali “. De Benedetti proponeva una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo, “ che sarebbe giusta perché darebbe un segno nella risoluzione delle disuguaglianze “.