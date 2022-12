Foto in famiglia e addobbi: dal Cav alla Meloni, gli auguri dei leader

Condividi l'articolo

Dai social network sono arrivati gli auguri di Natale dei politici. In molti hanno approfittato dei loro seguitissimi canali per lasciare un messaggio nel giorno del Natale e, ognuno a modo suo, comunicare con gli elettori. Da tempo, ormai, i social sono diventati il principale canale di comunicazione per i politici, che anche in questo modo tengono i contatti con il mondo fuori dai palazzi.

Silvio Berlusconi questa mattina ha condiviso il bel regalo ricevuto per questo Natale. Con una foto scattata insieme a Marta Fascina sotto l’albero di Natale di villa San Martino ad Arcore, il Cavaliere ha mostrato una coppia di statuette del presepe che li raffigura: “ Che bel regalo che abbiamo ricevuto. E voi cosa avete trovato sotto l’albero? “.

Sono due invece i messaggi lasciati da Giorgia Meloni, uno ieri sera e uno questo pomeriggio. Nel giorno della vigilia, Giorgia Meloni ha scattato un selfie davanti all’albero di Natale indossando una cuffietta bianca. “ Vi auguro una felice e serena vigilia di Natale “, ha scritto Giorgia Meloni. Il secondo post, invece, è in formato familiare per il premier, che ha scattato un altro selfie insieme a sua figlia Ginevra e al compagno Andrea: “ A voi e ai vostri cari, i migliori auguri per un Natale di gioia e amore “.

Matteo Salvini ha scelto di condividere un video in spirito natalizio indossando un maglione glamour: “V i auguro, di cuore, di poter vivere alcuni giorni di serenità e gioia con le vostre famiglie, con un pensiero particolare a chi soffre, a chi combatte, a chi lavora anche mentre gli altri si fermano. Grazie al vostro consenso, ci impegniamo al governo con orgoglio e passione da ormai due mesi, con primi importati risultati già raggiunti “. Quindi, Salvini conclude: “ Sono convinto che il bello debba ancora venire. Buon Santo Natale a tutti voi amici, mai mollare “.

Matteo Renzi, invece, ha scelto di condividere sui suoi profili un messaggio autografo diretto ai suoi follower: “ L’augurio più sincero per un Natale di felicità. Che sia una festa di luce. E il primo pensiero va alle famiglie che vivono il primo Natale senza l’affetto e la presenza di un congiunto. Auguri grandi “. Anche Carlo Calenda ha scelto una foto formato famiglia per gli auguri di Natale: “Finalmente tutta la prole insieme! da 32 a 9! Natale per me è soprattutto questo”. Molto più istituzionale il messaggio di Giuseppe Conte, che condividendo una sua foto al parco ha scritto: “Una splendida giornata a tutti voi. Buon Natale“. Non ancora pervenuto, invece, il messaggio di Enrico Letta.

