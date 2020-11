Fotografi sub volontari per mappa 3D del relitto del Paguro

(ANSA) – RAVENNA, 18 NOV – È partita la mappatura fotografica

del relitto del Paguro, la piattaforma affondata nel 1965 al

largo di Marina di Ravenna e diventata meta dei sub, nell’ambito

del progetto europeo Adrireef che prevede la raccolta di dati

con la partecipazione di fotografi volontari subacquei. Il

progetto, coordinato dagli assessorati a Politiche europee,

Ambiente, Turismo e Smart City del Comune di Ravenna, prevede,

tra le tante iniziative, la realizzazione di un modello virtuale

immersivo 3D.

L’attività è coordinata dai tecnici della Ubica srl ed è

supportata dal Comune ravennate e da Arpae Emilia-Romagna

nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia Adrireef che

punta a valorizzare i reef naturali e artificiali dell’Adriatico

individuando le possibili attività sostenibili correlate, dalla

pesca al turismo. I volontari, dopo avere partecipato a due

seminari online sulle tecniche di ripresa necessarie, hanno

contribuito alla realizzazione delle foto che costituiranno la

base per il modello tridimensionale che poi sarà disponibile a

Marina di Ravenna sia in digitale, sia fisicamente.

I fotografi volontari, grazie al supporto della motobarca ‘Elisa’, hanno effettuato nove immersioni con un tempo di

permanenza totale sul relitto di ben sette ore e mezza e un

totale di circa di 3.500 fotografie scattate. Le immagini

raccolte durante la giornata, si aggiungono al database di circa

45 mila scatti già realizzati e che sono in fase di lavorazione

per la ricostruzione 3D. “Questo progetto – ha detto l’assessore

al Turismo Giacomo Costantini – permette di concentrarci sulla

valorizzazione e la tutela delle nostre risorse costiere e

marine in chiave di sostenibilità”. (ANSA).



