Fotografia: Bologna, ‘Dalle Mani delle Donne. Mani d’autore’

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 20 NOV – Ventiquattro pannelli di immagini

in bianco e nero, di grande formato, sviluppate in verticale.

Scatti simbolici su mani di donne che lavorano: artiste e

artigiane, lavoratrici, operaie, imprenditrici. Ogni foto mette

in primissimo piano le mani, che rappresentano lo strumento di

emancipazione e affermazione personale nel lavoro e nella vita.

E’ il contenuto della mostra fotografica di Tiziana ‘Anaizit’

Marongiu ‘Dalle Mani delle Donne. Mani d’autore’, inaugurata

oggi pomeriggio nella sala museale Elisabetta Possati del

Complesso del Baraccano, in via Santo Stefano a Bologna, e

visitabile fino all’1 dicembre.

La mostra è patrocinata dal Comune di Bologna-Quartiere Santo

Stefano a corollario di tante altre iniziative realizzate a

sostegno delle tematiche legate alla condizione femminile e alle

discriminazioni di genere. Non a caso si svolge proprio in

concomitanza con la Giornata Mondiale contro la violenza sulle

Donne, rispondendo idealmente, con testimonianze concrete

attraverso le immagini, che “le mani delle donne non servono

solo per difendersi, ma per creare ed autoaffermarsi”.

‘Dalle Mani delle Donne’, spiega l’autrice, “è un progetto

che avevo nel cassetto da anni, le mani delle donne che lavorano

mi hanno sempre affascinato e ritengo che ora sia giunto il

momento di dare loro una forma visiva tangibile attraverso i

miei scatti, poiché il periodo storico in cui ci troviamo è e

sarà, secondo me, la motivazione per molte donne di ricominciare

e ripensare a un nuovo modello di lavoro, per un nuovo

rinascimento che parte proprio da noi donne, dalle nostre mani”.

La mostra, nell’intento di raggiungere e sensibilizzare più

persone possibile e rendersi fruibile anche in spazi non

convenzionali, proseguirà nel corso del 2022, in accordo con

Coop Alleanza 3.0, nelle Gallerie commerciali Ipercoop di

Bologna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte