Fotografia: due mostre su logistica e lavoro industriale

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 05 OTT – Linea di Confine per la

Fotografia Contemporanea presenta dal 23 ottobre al 19 dicembre,

all’Ospitale di Rubiera (Reggio Emilia), le mostre di Michele

Borzoni ‘Centrali logistiche alimentari’ e di William Guerrieri ‘Corpi e macchine al lavoro’. In esposizione le ricerche

condotte rispettivamente sul tema della logistica e del lavoro

industriale in relazione ai cambiamenti tecnologici, previste

dal progetto di indagine ‘Jobs. Nuove forme e spazi del lavoro

nell’Emilia centrale’, vincitore del bando Strategia Fotografia

2020 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea

del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di

Rubiera e il sostegno di Bper.

Nella sua indagine sulla logistica, Borzoni presenta una

ricerca visiva sulle grandi superfici dedicate alla

movimentazione di prodotti del comparto agroalimentare in Emilia

Centrale; il progetto esplora visivamente le fabbriche che

movimentano e lavorano dietro agli scaffali dei supermercati,

fra le quali il centro distribuzione Conad di Caprara e il

centro distribuzione Sigma di Reggio, enormi contenitori di

prodotti secchi che riforniscono i punti vendita del centro

Nord. Guerrieri propone l’osservazione della interazione

uomo-macchina, al centro dell’evoluzione del lavoro in rapporto

alle tecnologie nell’Industria 4.0, che connette il mondo delle

macchine utensili con quello dei computer, il mondo dei clienti

con quello dei produttori di beni. Saranno presentate al

pubblico anche le ricerche realizzate dai sette partecipanti al

Laboratorio di fotografia ‘Corpi e macchine al lavoro’, condotto

da Guerrieri la scorsa primavera. (ANSA).



