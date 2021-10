Fotografia: il fiume Po raccontato dall’inglese Michael Kenna

Condividi l'articolo









(ANSA) – REGGIO EMILIA, 11 OTT – Cento fotografie scattate

dal 2007 al 2019, dalla sorgente alla foce del maggior fiume

italiano, dalle montagne piemontesi alle rive adriatiche

attraverso le distese della Pianura Padana: si apre sabato 16

ottobre al Palazzo Ducale di Guastalla (Reggio Emilia) la mostra ‘Michael Kenna: il fiume Po’ che raccontano la lunga familiarità

tra il fotografo inglese e “un caro, vecchio e saggio amico”. Caratteristica dell’autore è quella di sviluppare i progetti

fotografici importanti nel corso di molti anni, per poi

approdare alla loro pubblicazione.

In questo caso, le prime fotografie del Po risalgono al 2007,

quando venne invitato a fotografare il territorio reggiano in

vista della mostra antologica ‘Immagini del settimo giorno’ a

Palazzo Magnani nel 2010 a Reggio Emilia. Da lì è cresciuta nel

tempo e si è sviluppata per Michael Kenna una familiarità con il

fiume e i suoi molteplici paesaggi. “Preferisco pensare che le

mie fotografie – spiega – siano più vicine alla poesia che alla

prosa, e ripeto spesso che il colore è un po’ troppo specifico,

determinato per il mio modo di lavorare. Vediamo tutto a colori.

Il bianco e nero, invece, è una riduzione essenziale della

stimolazione sensoriale che permette alla nostra immaginazione

di attivarsi di più. Il bianco e nero dice precisamente che

questa è un’interpretazione, non è un tentativo di copiare ciò

che vediamo con i nostri occhi”. La mostra, aperta fino al 6 gennaio, è ospitata nel piano

nobile del Palazzo Ducale, già ambientazione di alcune scene di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci e, più di recente, della

scena del sogno nel film ‘Volevo solo nascondermi’ di Giorgio

Diritti, dedicato al pittore Antonio Ligabue. In esposizione,

accanto all’intera serie di cento fotografie che compongono il

libro pubblicato l’anno scorso da Corsiero editore, una video

intervista al fotografo realizzata appositamente per questo

progetto. (ANSA).



