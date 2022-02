Fotografia: Linke e Belpoliti, Reggio Emilia ricorda Ghirri

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 09 FEB – Reggio Emilia ricorda il

fotografo Luigi Ghirri (1943-1992) nel trentennale della morte,

domenica 13 febbraio alle 17.30 nel Laboratorio Aperto dei

Chiostri di San Pietro, con la conferenza: “Archivi: itinerario

possibile”, primo incontro di un ciclo che ha l’obiettivo di

tracciare un itinerario all’interno della sua vasta eredità

culturale. La conferenza potrà essere seguita in diretta

streaming sulla pagina Facebook “Cultura Reggio Emilia” e sul

Canale Youtube del Comune di Reggio.

L’incontro è la prima tappa di un ampio programma di mostre,

conferenze e workshop, articolato lungo tutto il 2022, promosso

dalla città di Reggio assieme a Modena e Parma con il sostegno

della Regione e di Apt Servizi. Francesco Zanot, curatore,

saggista e docente specializzato in fotografia, dialogherà con

Marco Belpoliti, saggista, scrittore e critico letterario, Linda

Fregni Nagler, artista il cui lavoro fotografico intreccia

prassi e competenze tipiche dello studioso e del collezionista,

Francesco Garutti, curatore del Canadian Centre for Architecture

(Cca) di Montreal, Luce Lebart, storica della fotografia,

curatrice e corrispondente dell’Archive of Modern Conflict di

Londra, e Armin Linke, fotografo e film-maker impegnato da oltre

vent’anni nell’investigazione delle tecnologie per vedere,

rappresentare, documentare e archiviare la realtà con un

approccio intermedio tra arte e scienza.

Ghirri, figura centrale nel panorama internazionale della

fotografia del secondo Novecento, autore, critico, curatore e

saggista, ha promosso una nuova cultura fotografica capace di

porre questo linguaggio al centro del dibattito dell’arte

contemporanea. La sua ricerca, eterogenea in quanto a tematiche

affrontate, si concentra su questioni come la percezione, la

rappresentazione e lo statuto dell’immagine. Ha lasciato

un’immensa eredità culturale e un patrimonio composto da decine

di migliaia di fotografie conservate nella Fototeca della

Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, alla Collezione Galleria

Civica-Fondazione Modena Arti Visive e al Csac dell’Università

di Parma. (ANSA).



