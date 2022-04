Fotografia: Stefano Tassi omaggia la ‘Bassa’ ferrarese

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 APR – È un omaggio alla “Bassa”, quella

zona del Ferrarese ricca di natura e paesaggi resi spesso

impalpabili dalle nebbie, la mostra ‘Dalla Luna alla Bassa, e

ritorno. Fotografia anemica’ di Stefano Tassi, che sarà ospitata

in Assemblea legislativa a Bologna dal 5 al 22 aprile.

L’esposizione fotografica, a cura di Simone Bergamini, verrà

inaugurata alle 13 negli spazi espositivi di viale Aldo Moro. Le

13 fotografie esposte sono realizzate con una tecnica innovativa

e raccontano il viaggio di un fotografo che visita il territorio

della “Bassa” in un giorno tipico di nebbia. Figure umane e

ambienti naturali sono stati scelti per mettere in risalto una

luminosità modificata dal colore “anemico”, come cita il

sottotitolo della mostra. Il risultato è un linguaggio

espressivo personale e originale.

“L’idea della fotografia come cultura comune – sottolinea la

presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti – deve essere

perseguita e a Stefano Tassi va il merito di aver saputo

interpretare un percorso artistico che guarda al futuro. A

questo eclettico artista va un ringraziamento per l’energia, la

passione, la professionalità e per aver voluto condividere, con

l’Assemblea legislativa e con i tanti cittadini che visiteranno

l’esposizione, la bellezza dei suoi scatti”.

La mostra sarà visitabile con ingresso gratuito, dal lunedì

al venerdì, dalle 9 alle 18. Informazioni scrivendo a

gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it o telefonando al

numero 051.5275427. Per l’accesso alla sede si applicano le

misure anti-Covid previste dalle norme vigenti. (ANSA).



