Fotografia: Vasiliev e i tatuaggi dei detenuti carceri russe

(ANSA) – BOLOGNA, 03 SET – Una personale del fotografo Sergei

Vasiliev, che dagli anni ’70 ha documentato la scena delle

carceri russe e nello specifico quella dei detenuti tatuati,

sarà ospitata dal 10 settembre al 31 ottobre nella galleria Ono

Arte contemporanea di Bologna, nella nuova sede di via Urbana.

‘Russian Criminal Tattoo’ – 40 scatti vintage realizzati e

stampati tra il 1987 e il 1989 – è a tutti gli effetti una

storia della Russia dagli anni Settanta alla fine dell’era

sovietica, raccontata sulla pelle dei suoi cittadini.

I tattoo dei criminali sono simboli sbiaditi di una vita

dedicata al sangue, alla violenza e come nella tradizione di

quest’arte sono portatori di un codice ben definito ed

accessibile a pochi. Lontano da essere una variegata collezione

di disegni e scritte, ogni tatuaggio ha il suo significato e,

per chi li sa codificare, possono essere letti come una sorta di

curriculum vitae. Queste immagini, a volte inquietanti, altre

tragiche o irridenti, sono state scattate da Vasiliev che

eccezionalmente ottenne l’accesso ad oltre trenta delle prigioni

più dure della Russia in un periodo di oltre 40 anni, che tocca

il suo apice negli anni ’80.

Gli uomini nelle foto sono tutti membri di gang, rinchiusi

per una varietà di crimini tra cui furto, racket e omicidio: un

pugnale al collo significa che il soggetto ha ucciso e avrebbe

ucciso di nuovo al giusto prezzo (il numero di gocce di sangue

sulla lama indica il numero di omicidi che ha commesso), mentre

una rosa sulla spalla significa che ha compiuto 18 anni in

prigione. I bianchi e neri di Vasiliev raccontano per immagini

un mondo nel quale l’isolamento delle persone, più che fisico,

era spesso soprattutto mentale. (ANSA).



—

